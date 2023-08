Champions | Napoli nel girone C | ecco le avversarie dei campioni d’Italia

L'urna di Montecarlo ha deciso i gironi dellaLeague 2023/24 per, Inter, Milan e Lazio. La squadra di Garcia partiva in prima fascia in virtù dello Scudetto , seconda fascia per i nerazzurri vicecampioni d'Europa, terza per ...AGI - Nasce l'edizione dellaLeague 2023 - 24 (la 32esima da quando la Coppa dei Campioni ha cambiato denominazione) ... il, vincitore della scudetto, poi la Lazio, arrivata seconda a ...... ma ha regalato a Carlo Ancelotti uno scintillante Bellingham per tentare l'ultimo assalto allaprima dell'avventura in Brasile. In gruppo con gli spagnoli ci sono, Braga e Union ...

Al Grimaldi Forum di Montecarlo la sorte ha assegnato anche Atletic e Celtic alla Lazio e Paris Saint Germain e Borussia Dortmund al Milan. La finale a Wembley l’1 giugno 2024 ...Il Napoli sfiderà il Real Madrid nella fase a gironi della Champions 2023/2024. I possibili prezzi dei biglietti del big match dello stadio Diego Armando Maradona.