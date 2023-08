Champions League | Napoli nel Girone C con Real | Braga e Union Berlino – Il Punto di Vista di Maurizio Pistocchi

Da quando esiste la fase a gironi dellarisulta difficile ricordarsi di un girone così proibitivo come quello in cui è capitato il Milan quest'anno. E' vero, a differenza dell'anno ...Commenta per primo L'Inter è nel Gruppo D della2023/2024. Nel sorteggio di Montecarlo i nerazzurri inseriti in seconda fascia hanno pescato il Benfica allenato da Roger Schmidt dalla prima fascia, il Salisburgo allenato da Gerhard ...4 Il Milan è nel gruppo F della2023 - 2024. I rossoneri di pioli hanno pescato il Psg di Luis Enrique , sorteggio che prevede il ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro. nel quartetto anche il Borussia Dortmund di ...

Bonucci contro Napoli e Real: sorteggiato il girone di Champions Juventus News 24

I sorteggi di Champions League hanno visto le quattro squadre italiane incontrare ex calciatori e allenatori, nei vari gironi,come Tonali, Donnarumma, Ancelotti ...I rossoneri contro Psg, Dortmund e Newcastle: Pioli ritrova Donnarumma e Tonali. Azzurri contro il Real di Ancelotti. Gruppi agevoli per nerazzurri e biancocelesti ...