Champions League | l’Inter sorride | il Napoli meno Donnarumma e Tonali contro il Milan

Leggi su serieanews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sorteggio non semplice per i rossoneri,Inzaghi. Bel rientro per la Lazio di Lotito in. Il calcio giocato è ormai tornato, domani terminerà ufficialmente il calciomercato mentre in queste ore è stato effettuato il sorteggio di. Quattro italiane e grandi aspettative dopo i risultati dello scorso anno. Tanta attesa per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.