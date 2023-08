Champions League | i sorteggi | Napoli nel gruppo C con Real Madrid | Braga e Union Berlino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) A Montecarlo vanno in onda idella2023/24., Lazio, Inter e Milan dalle 18 di oggi pomeriggio sapranno le proprie avversarie per i gironi della massima competizione europea per club. Il, vincitore dello scudetto, è in prima fascia insieme a Manchester City, Bayern Monaco, Siviglia, Psg, Benfica e Feyenoord. In seconda fascia l’Inter, con, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico, Lipsia, Porto e Arsenal. Il Milan e la Lazio saranno in terza fascia Milan e Lazio, insieme a Shakhtar Donetsk, Psv, Stella Rossa, Salisburgo,e Copenaghen. Attenzione ae Atletico, le temibili della seconda fascia che potrebbero finire nello stesso girone di, Lazio e ...