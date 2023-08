Champions League | i sorteggi | Inter con il Benfica | il Napoli pesca il Real

(Di giovedì 31 agosto 2023) Alle 18 di oggi giovedì 31 agosto a Montecarlo prenderà il via ilo della fase a gironi della2023/2024. Sono quattro le squadre italiane che si giocheranno l'accesso gli ottavi di finale:, Lazio e Milan. La formazione partenopea è stata inserita in prima...

Commenta per primo La Uefa ha fatto sapere che il calendario completo dei gironi diverrà reso pubblico sabato 2 settembre alle 12.Dopo tre anni di assenza, il sorteggio dei gironi della, per l'ultima edizione con questo 'format', torna al Grimaldi Forum di Montecarlo, Poi, dal 19 settembre, si comincerà a giocare andando avanti fino a Wembley, il mitico stadio ...Al Grimaldi Forum di Montecarlo si sono svolti quest'oggi i sorteggi della fase a gironi della prossima. Quattro le squadre italiane coinvolte su 32, per l'ultima edizione con l'attuale format: Napoli, Inter, Milan e Lazio. Fortune alterne per le compagini del nostro campionato: sfida ...

Sorteggi Champions 2023 2024: i gironi in diretta streaming Sky Sport

Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria ...Parte con i sorteggi la nuova stagione di Champions Laegue. Il Napoli affronterà il Real Madrid nel gruppo C, dove c'è anche il Braga e l'Union Berlin. L'Inter, nel gruppo D, trova Benfica, Real ...