Champions League | Ecco le Possibili Avversarie del Napoli nel Sorteggio di Nyon

(Di giovedì 31 agosto 2023)è in prima fascia per ildella. Leper la squadra di Rudy Garcia. CALCIO. Dopo una stagione impressionante che li ha visti fermarsi a un passo dalla semifinale, ilè pronto per un nuovo assalto alla. La squadra di Rudy Garcia si trova in una posizione favorevole, essendo stata piazzata nella prima fascia delche avrà luogo oggi ain Prima Fascia Essendo in prima fascia, ileviterà di affrontare le squadre più forti della competizione nella fase a gironi. Questo include anche l’Inter di Inzaghi, dato che i criteri ...

Sognare, sotto l'ultimo sole di agosto, non è peccato grave. Sognare Wembley, Londra, sede finale della prossimaper una italiana, è forse un tantino esagerato. Perché nel calcio, italiano e non, ripetersi non è così semplice. Lo certificano le statistiche: ci proverà il City di Guardiola ...Oggi alle 18 a Nyon, sede della Uefa, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi dellaDi seguito la divisione della squadre per il sorteggio dei gironi diche vede coinvolte Napoli, Lazio, Inter e Milan. Prima fascia: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco,...Commenta per primo Siamo già a una delle giornate più importanti della stagione per la Lazio : oggi la squadra di Sarri saprà chi dovrà affrontare nei gironi di, viatico fondamentale per la prima parte dell'annata. Nei sorteggi di Montecarlo, vietati gli scontri diretti tra squadre della stessa nazione e nell'urna i biancocelesti sono ...

Sorteggio Champions League: le fasce delle italiane, orario e dove vederlo in tv Quotidiano Sportivo

Un tardo pomeriggio con le stelle del calcio europeo. Nella giornata odierna andranno in scena i sorteggi di Champions League 2023/24 che vedranno come protagoniste quattro delle nostre italiane: ...Solo qualche mese fa il Manchester City batteva l'Inter in finale e alzava al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Oggi si apre un nuovo capitolo. E' il giorno del sorteggio della fase ...