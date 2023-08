Champions League | ecco come sono le avversarie delle italiane

Si sono conclusi da poco i sorteggi per i gironi diche hanno coinvolto 4 italiane: Napoli, Inter, Lazio e Milan . Come è andata alle italiane Si potrebbe dire bene ma non benissimo. Gruppo C: Napoli col Real Madrid Il Napoli , pur ...Sorteggio benevolo per la Lazio al suo ritorno in. Il club romano è stato inserito nel gruppo E della fase a gironi della prossima edizione insieme a Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic. Alla roulette di Montecarlo sono usciti numeri ...... stavolta non sorride troppo dopo il sorteggio di. I nerazzurri vicecampioni d'Europa possono ritenersi soddisfatti di aver evitato una big, ma con Benfica, Salisburgo e Real ...

L'urna di Montecarlo ha parlato, la Lazio è stata sorteggiata nel Girone E, dove affronterà Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Un esito benevolo, per lo meno sulla carta.Andiamo allora a scoprire chi sono le avversarie in Champions League dei biancocelesti. FEYENOORD - Per la Lazio sarà difficile dimenticarsi del Feyenoord, il doppio confronto europeo della scorsa ...