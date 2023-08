Champions League 2023-24 | i sorteggi in diretta

(Di giovedì 31 agosto 2023) Alle 18 di oggi giovedì 31 agosto a Montecarlo prenderà il via ilo della fase a gironi della/2024. Sono quattro le squadre italiane che si giocheranno l'accesso gli ottavi di finale: Napoli, Inter, Lazio e Milan. La formazione partenopea è stata inserita in prima...

MONTECARLO - Il girone didel Milan è definito . Le palline di Montecarlo hanno dato il responso . La squadra di Pioli - reduce dal quarto posto in Serie A e dalla semifinale dinel doppio ...ROMA - L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha sentenziato : la Lazio nel gruppo E con avversari del calibro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic. I biancocelesti, in terza fascia nella fase di ...Dopo i sorteggi di oggi, giovedì 31 agosto, il Napoli ha finalmente conosciuto la composizione del proprio girone (raggruppamento C) die le future avversarie . Nelle scorse settimane si sono giocati i turni preliminari e i playoff, mentre adesso sarà il momento dell'ingresso delle teste di serie , che scenderanno in ...

Sorteggi Champions 2023 2024: i gironi in diretta streaming Sky Sport

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-2024 dà il via al torneo che inizierà il 19-20 settembre (prima giornata) e si concluderà a Wembley (Londra) il 1° giugno 2024 con la finalissima ...Dalle mani di Eric Abidal e Joe Cole sono usciti i risultati dei sorteggi di Champions League. Le urne di Montecarlo hanno regalato alle italiane, Napoli, Inter, Milan e Lazio, gironi infernali per il ...