LIVE 08:32 31 Agosto Calciomercato Napoli, bloccata ladial PSVIl trasferimento dial PSV non si sblocca: è tutto fatto con il club olandese ma l'esterno messicano reclama tre ...In queste ore va definito l'addio con: il Psv sta facendo tutto troppo in fretta, De Laurentiis vuole 15 milioni per dare l'ok allavuole il Psv Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino , il messicano considera conclusa la sua avventura in azzurro ed è convinto che alla fine il ds Meluso troverà un'intesa con ...Congelata laal Psv. Il messicano non intende perdere gli ultimi stipendi col Napoli. È braccio di ferro ... Hirving- Isak Hienè ancora a Napoli. Ci sono ancora due giorni prima ...

Cessione Lozano, intoppo a sorpresa nella trattativa con il Psv: c’entra De Laurentiis Spazio Napoli

«Non vedo l'ora di giocare davanti a tutti voi». I cinquanta tifosi che sono all'esterno del centro tecnico lo riconoscono all'istante. Il danese Lindstrom si scioglie ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 31 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...