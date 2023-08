Ceferin | «Juventus? Senza Champions | perdi 50 milioni È tanto per un club in gravi difficoltà finanziarie»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente Uefaha parlato a L’Equipe del nuovo format che ci sarà per laLeague e della questione Superlega. Oggi è l’ultimo sorteggio dellaLeague nella sua forma attuale. Poi avremo una formula che inizierà con mini-campionati. Alcuni lo vedono come un passo verso la Superlega. Si sbagliano? «Chi dice questo non capisce nulla di calcio. Questo non ha nulla a che fare con la Superlega. Ci saranno più squadre, la competizione non sarà chiusa, sarà più interessante e tutti potranno qualificarsi. Anche i piccolisono molto contenti di questa nuova formula.» Perché ha cambiato una competizione che funziona molto bene? «Anche se dà soddisfazione, perché non renderlo ancora migliore? Non ripariamo ciò che non è rotto, ma possiamo migliorarlo. Ci sarà più imprevedibilità, perché con la ...