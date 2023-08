CdS – Lazio | in porta si cambia | alla fine Mandas rimane

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-31 10:34:36 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia rita dal Corriere dello Sport: ROMA – Christospronto a giocare le sue carte subito. Il giovane portiere greco preso ddall’Ofi Creta sembrava destinato a tornare in prestito per un altro anno nel suo club. E invece no. Dopo le visite mediche (da completare oggi), il classe 2001 rimarrà a Formello. Sarà lui il terzo portiere alle spalle di Provedel e Sepe. Una decisione maturata in queste ore. Compirà 22 anni il prossimo 17 settembre, un compleanno da giocatore biancoceleste a tutti gli effetti. Firmerà un contratto di cinque anni e cercherà di crescere dietro ai due portieri italiani.dunque la panchina: Furlanetto, che era il terzo, potrebbe andarePro ...

...l'appello della società calabrese proposto per contestare la sentenza con la quale il Tar del... "Ebbene, la sentenza del Tar - scrive il- resiste alle critiche di parte appellante". In ...... nel consiglio della Federazione che dovrà ratificare la decisione presa dal. È stato un ... per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del'. Parole che fugano ...È il principio ribadito da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso in appello del Gse contro la sentenza del Tardi maggio 2019. La possibilità di cumulare o no ...

CdS | Lazio, Bonucci opzione degli ultimi giorni LazioPress.it

Ecco quanto riportato in data odierna sulle colonne regionali del Corriere dello Sport. «La sentenza del Tar Lazio (che riabilita il Lecco alla partecipazione del campionato di B: ndr) non ha fatto al ...Ecco quanto riportato in data odierna sulle colonne nazionali del Corriere dello Sport. L’ennesima estate dei veleni e dei contenziosi si chiude come ampiamente annunciato: Reggina fuori dalla Serie B ...