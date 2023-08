Cauet | «Inter | grandi aspettative per le prossime sfide! Sensi un talento»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023) Kevin, figlio dell’ex nerazzurro Benoit, fa un bilancio d’inizio stagione sull’, con un occhio allesfide. Poi l’allenatore,venuto su Radio Sportiva, parla anche di. AMBIZIONI – Kevinha commentato l’inizio di campionato dell’e lesulla nuova stagione. Nel corso della trasmissione radiofonica, l’allenatore dichiara: «Simone Inzaghi, lo staff e la società, hanno portato avanti un gruppo già dall’anno scorso. Adesso arriva un momento importante come prova: c’è un doppio scontro con Fiorentina e poi contro il Milan. Sarà importante per capire subito se la squadra è pronta o deve ancora aggiustare il tiro. Però sicuramente sull’aspetto fisico ha avutorisposte come anche a ...