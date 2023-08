Caterina Balivo risponde alle critiche | “Non sono brutta Anche io mi starei antipatica”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 31 agosto 2023)dopo un’estate di relax è pronta per i nuovi impegni professionali che la vedranno dall’11 settembre su Rai1 con “La volta buona”, la nuova trasmissione che si propone di raccontare le eccellenze italiane in vari settori. Il programma prenderà il posto di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. La conduttrice campana sempre sorridente e accogliente è molto amata dal pubblico televisivo,se spesso la stampa non le ha risparmiato. In un’intervista al settimanale “Chi”,si dice prova a capire il motivo di questi attacchi: “Potrei dire che la differenza tra stampa, social e chi monta articoli ad hoc per generare click è tanta… Ma non lo farò. Non, non ho drammi, ho un ...