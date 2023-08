Cateno De Luca alle suppletive nel collegio dove fu eletto Berlusconi | ' Gioco per vincere'

"La competenza senza confini" è lo slogan scelto daDe, leader di Sud chiama Nord che ha presentato oggi ufficialmente la sua candidatura alle elezioni suppletive per il Senato nel ...È lo slogan scelto daDein corsa a Monza per il posto al Senato che fu di Silvio Berlusconi, eletto il 25 settembre dello scorso anno con il 50,31 % dei consensi. Sindaco di Taormina, ...Di cosa stiamo parlando Dopo circa una mese dalle dimissioni diDeda presidente del Consiglio Comunale, si è arrivati, non senza qualche difficoltà, all' elezione a l suo posto di Nello ...

Li definisce colleghi, ma poi li addita come nullafacenti e ladri. Dopo la caccia agli evasori, il sindaco Cateno De Luca si scaglia contro gli inquilini di Palazzo dei Giurati che non farebbero il lo ...Il leader di “Sud con Nord” all’Arengario per presentare la sua candidatura al Senato. "Marta Fascina è venuta a farsi votare a Marsala pur non avendo amministrato nemmeno un condiminio" ...