Cat Quest III | Nuovo Gameplay Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 31 agosto 2023) Preparatevi, amanti dei gatti e marinai di ogni età, perché CatIII sta per solcare i mari dei giochi con il suodiinaugurale! The Gentlebros e Kepler Interactive ci invitano a immergerci nell’entusiasmante mondo di avventure a quattro zampe con il terzo capitolo dia adorabile serie. E non c’è bisogno di attendere troppo, poiché il gioco è programmato per navigare sulle piattaforme PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One e PC (via Steam) nel corso del 2024. Un’Odissea nei Gattaibi Preparate le zampette e affilate gli artigli, perchéa volta non c’è tempo da perdere! CatIII ci porterà in unterritorio emozionante, i Gattaibi, un luogo che non è certo adatto ai gatti di poltrona. Ti troverai immerso in un ...