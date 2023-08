Castellabate | bagnino picchiato da turista | va in prognosi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una rissa che si trasforma in un qualcosa di inimmaginabile. A, in Cilento, un30enne, peraltro presidente di una nota associazione locale, è stato aggredito alle spalle mentre faceva colazione in un bar. Si trovava alla frazione del Lago, tale F.G. A prenderlo a pugni ci ha pensato unnapoletano, che nella colluttazione lo ha anche ferito ad un occhio. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118. L’episodio di violenza è accaduto nella prima mattinata di qualche giorno fa, in piazza Madre Teresa di Calcutta. Il giovane è stato trasportato prontamente all‘ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso: laè di 10 giorni. Sulle motivazioni dell’atto di violenza indagano i carabinieri. Nel frattempo, ad esprimere solidarietà ci ha pensato la Chiesa S. Antonio – Maria ...

