Castel Volturno | giallo su morte di centinaia di cefali | ARPAC al lavoro per cercare le cause

(Di giovedì 31 agosto 2023). Èper ladidi, che ieri, dopo essere risaliti a galla, hanno occupato ogni centimetro quadrato delle acque della darsena. Saranno oggi i tecnici dell’, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ad intervenire per effettuare campionamenti e analisi che dovranno chiarire ledella moria, anche se si fanno ipotesi di scarichi illegali, ovviamente tutte da confermare, che sarebbero però avvalorate da un cattivo odore proveniente dalla darsena. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo allertato l’che a breve, dopo aver effettuato delle analisi, darà il responso sulla natura di questa strage di ...

È giallo a Castel Volturno per la morte di centinaia di cefali, che ieri, dopo essere risaliti a galla, hanno occupato ogni centimetro quadrato delle acque della darsena. Saranno oggi i tecnici dell'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ad intervenire per effettuare campionamenti e analisi che dovranno chiarire le cause della moria.

La denuncia arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato un video in cui si vedono migliaia di pesci morti sulle acque della darsena di Castel Volturno.