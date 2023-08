Caso Saman | padre ragazza prende l' aereo dal Pakistan per l' Italia

(Di giovedì 31 agosto 2023) IldiAbbas, accusato dell'omicidio della figlia, è stato estradato daled è ora in viaggio verso l'. Dopo mesi di richieste e attese, il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del Ministero della Giustizia. Laera sparita da Novellara, Reggiano, nella notte del 30 aprile 2021. Nelle immagini dei carabinieri, l'uomo sale sull'in partenza per l'

...il selvaggio omicidio della figlia, è un passo avanti importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso. È il frutto della grande e costante determinazione dimostrata in questo...E' previsto per le prime ore di domattina, all'aeroporto di Ciampino, l'arrivo di Shabbar Abbas, il papà di, la ragazza uccisa a Novellara (Re) nell'aprile del 2021. Una volta completate tutte ......il selvaggio omicidio della figlia, è un passo avanti importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso. È il frutto della grande e costante determinazione dimostrata in questo...

Caso Saman Abbas: il padre presto in Italia, giunto aereo per ... ilGiornale.it

Milano, 31 ago. (askanews) - Il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato estradato in Italia. Agenti delle forze dell'ordine italiane lo hanno prelevato in Pakistan per riportarlo con un volo a Roma. L' ...L'estradizione dal Pakistan del padre di Saman Abbas, "imputato in Italia per il selvaggio omicidio della figlia Saman, è un passo ...