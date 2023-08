Casertano uno degli operai investiti da un treno a Torino | il cordoglio di Cisal Caserta

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sparanise. Tocca profondamente anche illa tragedia sul lavoro avvenuta alla stazione ferroviaria di Brandizzo, in Piemonte, sulla linea ferroviariaMilano, dove hanno perso la vita, travolti da unin corsa, cinquea lavoro sui binari. Tra questi il 43enne Giuseppe Sorvillo, sposato con due figli e originario di Sparanise, nel, ma residente nel comune piemontese. Proprio a Sparanise c’è sgomento per la tragedia. A ricordare Sorvillo, uomo che amava lo sport e i viaggi, il sindacato, che interviene con una nota della dirigente diMarianna Grande: “Aveva lasciato, come tanti giovani, ilper cercare lavoro al di fuori della nostra provincia; ...

Sconcerto in tutta Italia per la tragedia che ha coinvolto cinque operai sulla linea ferroviaria Torino – Milano. Il nefasto incidente si è consumato ieri notte allorquando un treno ha travolto e ...Padre di due bambini, un maschietto e una femminuccia, per lavoro aveva lasciato Sparanise insieme alla moglie Daniela, originaria di Carinola, e si era trasferito proprio a Brandizzo, luogo della ...