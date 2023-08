Casertana | calciomercato | c’è la proroga ma fino al 8 settembre

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). Col ripescaggio ancora fresco, bisogna pensare al mercato,ra in standby per motivi burocratici. Ci si aspettavano tempi un tantino più lunghi per poter tesserare i nuovi arrivi, ma la FIGC ha posto come l’8il termine ultimo. Questo il comunicato originale n. 83/A del 30 Agosto 2023, con delibera federale di concessione alla SocietàF.C. S.r.l. dei seguenti termini: 1)all’82023 (ore 20:00) per: a) la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 2004; b) l’effettuazione di acquisizioni di calciatori non provenienti da Federazione estera; c) la conferma quali “professionisti” dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, in precedenza per essa tesserati, a ...