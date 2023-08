Carta e cartone | in Campania differenziate 220 mila tonnellate

Secondo i dati contenuti nel 28° Rapporto Annuale sul Riciclo diin Italia, di Comieco, l'Emilia - Romagna ha raccolto ed avviato correttamente a riciclo più di 400.000 tonnellate di: prosegue quindi la crescita della Regione che ha ...Nel 2022 Comieco ha gestito attraverso le convenzioni attive in regione Sicilia più di 166.000 tonnellate di, pari all'80% della raccolta totale. Ai 350 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per più di 14 milioni di euro. Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale - come ...Secondo i dati del 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo diin Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, in Sicilia sono state raccolte oltre 207.000 tonnellate di materiale ...

