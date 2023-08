(Di giovedì 31 agosto 2023)É dura stare calmi in questo pazzo mondo Famiglia Cristiana, di Gian Luca Pisacane, pag. 30 Ieri, oggi e domani:sullo schermo racconta sé stesso e non solo. Dal 15 settembre su Paramount+ arriva la seconda stagione di Vita da. Sono dieci episodi di mezz’ora in cui il grande attore, regista e scrittore mette in scena la sua quotidianità e tutte le turbolenze che la accompagnano. Si parte da un suo libro, La carezza della memoria.nella serie vuole realizzare un film d’autore, tratto dal suo bestseller. Ma non sarà facile. Il produttore è da convincere, e gli impone i suoi attori. Intanto gli amici di sempre rendono le giornate tempestose, mentre i figli cercano una loro identità tra giustizia e attivismo. Sbocciano nuovi amori e anche la ...

Se in quell'aula ci fosse il mitico personaggio di 'Bianco, Rosso e' interpretato dall'attore e regista italiano, al solo pronunciare tutte queste formule e termini di difficile ...Ricordate quando in Borotalco, nei panni del timido Sergio Benvenuti, si fingeva Manuel Fantoni e millantava conoscenze e imprese in tutto il mondo In confronto al nostro Jérôme era una sorta di dilettante. Jérôme è ...La madrina di questa nuova edizione sarà invece Laura Chiatti , attrice dall'indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, ...

Carlo Verdone: Il futuro dei nostri giovani Oscuro TvZoom

Chiudiamo la rassegna delle principali novità in arrivo in streaming a settembre 2023 con Paramount+, giovane servizio che continua a crescere sia in qualità che in quantità. Tante le produzioni in ar ...Blog Calciomercato.com: Tra pochi giorni arriverà settembre, il nono mese dell'anno che concluderà la stagione estiva e accoglierà quella autunnale. Un ...