Carlo Sama | trent’anni dopo il suicidio di Raul Gardini | «Con i Ferruzzi è l’ora della pace»

(Di giovedì 31 agosto 2023) La sua verità, a tre decenni dalla morte del cognato: «fu il più audace “condottiero” dell’economia Anni 80, ma scelse di addentrarsi in terreni infidi. Per tutti. Ora prego che i nostri figli si parlino in modo franco e amorevole e capiscano come andò»