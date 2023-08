Tanto è vero che i lavori sull'arteria, avviati nel gennaio 2023, si sono effettivamente... via d'Avalos, via Gran Sasso, via, via Tavo. ...Tanto è vero che i lavori sull'arteria, avviati nel gennaio 2023, si sono effettivamente... via d'Avalos, via Gran Sasso, via, via Tavo. ...

Caravaggio, conclusi i lavori di ristrutturazione alla scuola primaria Merisi BergamoNews.it

È giunto a conclusione il Rilancio del Labro Festival, iniziato martedì 8 agosto e terminato il 18 agosto con la consegna del Premio “Abitare la bellezza” e un omaggio al poeta De Andrè ...È giunto a conclusione il Rilancio del Labro Festival, iniziato martedì 8 agosto e terminato il 18 agosto con la consegna del Premio “Abitare la bellezza” e un omaggio al poeta De Andrè.