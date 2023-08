Canoa velocità | Tacchini-Casadei sono terzi al Test Event Olimpico di Parigi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023)– Si moltiplicano ii Olimpici a, in previsione dei Giochi del 2024. E anche laitaliana haato il campo gara e la forza atletica. E lo ha fatto con successo. La coppia formata da Carloe Gabrieleha conquistato il terzo posto del C2 500 metri chiudendo la gara con il tempo di 1:41.50. Nella location del Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, sipiazzati secondi i cechi Petr e Martin Fuksa, secondi con il crono di 1:40.79, mentre ad aver vinto la provastati i cinesi Hao Liu e Bowen Ji, bravi a terminare in 1:39.96. (foto@coni.it)