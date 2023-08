Canoa velocità | Coppa del Mondo Parigi 2023 | Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono terzi nel C2 500 maschile!

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) La terza tappa dideldi, valida come il test event olimpico in vista dei Giochi di2024, disputata a Vaires-sur-Marne, in Francia, si chiude per l’Italia con il podio arpionato da(Fiamme Oro), che si classificanonel C2 500 maschile. Gli azzurri, che la settimana scorsa ai Mondiali senior di Duisburg avevano staccato il pass non nominale per i Giochi con il settimo posto in finale, oggi salgono sul gradino più basso del podio in 1:41.50, beffando per soli 0.02 i polacchi Aleksander Kitewski e Norman Zezula, quarti in 1:41.52. La gara viene vinta dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen, primi in 1:39.96, davanti ai cechi Petr e ...