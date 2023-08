Canoa | Coppa del Mondo La Sei d’Urgell 2023 | nella canadese tutti gli italiani in semifinale

(Di giovedì 31 agosto 2023) Buone notizie dai risultati delle batterie dia La Sei, sede della quarta tappa stagionale delladeldislalom e kayak cross.glicoinvolti hanno infatti superato il turno, guadagnandosi l’accesso alle semifinali che sono in programma domani a partire dalle 14:00 e con le finali a seguire. Tra le donne Marta Bertoncelli nonostante tre tocchi e una prova non pulita chiude in 17esima posizione con il tempo di 114.84.seconda run invece è arrivato il pass anche per Elena Micozzi con il crono di 110.75. Al maschile invece percorso pulito e tempo di 96.89 per Raffaello Ivaldi, subito a segno con l’ottavo posto. A segnoprima run anche Roberto Colazingari, ...

Terzo posto per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500 metri nella tappa di Coppa del Mondo del Vaires - sur - Marne Nautical Stadium. In questa tappa valida come Test Event in vista di Parigi 2024, la coppia azzurra ha chiuso la gara con il tempo di 1:41.50. Davanti agli ...Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono pronti a prender parte al Test Event olimpico di canoa velocità, valido anche per la terza tappa della Coppa del Mondo.

La terza tappa di Coppa del Mondo 2023 di canoa velocità, valida come il test event olimpico in vista dei Giochi di Parigi 2024, disputata a Vaires-sur-Marne, in Francia, si chiude per l'Italia con il ...L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom prima dei Mondiali, validi come qualificazione olimpica, inizierà a La Seu d'Urgell, in Spagna, domani, giovedì 31 agosto: saranno presenti di ...