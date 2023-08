(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnrandagioaccidentalmente in un, vienedaidele adottato da una persona del posto. Disavventura a lieto fine per l’animale, precipitato da un’altezza di circa sei metri in unfognario privo di protezioni in via Aldo Moro, nel comune di Piedimonte Matese (Caserta). E’ intervenuta una squadra del locale distaccamento deidel, che ha tratto in salvo l’animale. Ilè stato consegnato in buone condizioni ad una persona del posto resasi disponibile a prendersene cura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta nel comune di Piedimonte Matese in via Aldo Moro per un recupero di un...... è la vista della luce del sole chesul mare , vista da lassù, all'incirca a cinquecento metri ... Si era fatta mettere in una scatola i residui della pizza da portare al suo. Quand'ecco che, ...Se ogni quadrupede cela un buon cuore, purtroppo chiin fallo sono le persone stesse. Mentre c'... una nuova famiglia lo adotta e iltrascorre con loro i giorni migliori della sua vita ...

Cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco Agenzia ANSA

Un cane randagio cade accidentalmente in un pozzo, viene salvato dai vigili del fuoco e adottato da una persona del posto. Disavventura a lieto fine per l'animale, precipitato da un'altezza di circa ...Un cane randagio cade accidentalmente in un pozzo, viene salvato dai vigili del fuoco e adottato da una persona del posto. (ANSA) ...