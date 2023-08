Candelaria Solorzano | silurata la nuova Gatta Nera | un video indigna la Rai

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 agosto 2023) Unapolemica ha travolto il Mercante in Fiera, il game show di Pino Insegno che tornerà presto in onda dopo svariati anni di assenza (dal 18 settembre su Rai 2). Se qualche settimana fa il conduttore ha fatto discutere con le sue affermazioni su Ainett Stephens, exdel programma, ora la bufera si è spostata su, la modella argentina che sarebbe stata scelta dalla Rai come spalla del presentatore e attore. “Mercante in Fiera”, lacon lo spinello: bufera suStando a quanto riporta Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di estrometteredal Mercante in Fiera in seguito ad una controversa storia apparsa sull’account ...