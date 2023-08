Calendario US Open 2023 oggi | orari 31 agosto | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Quarta giornata degli US, si concludela lunga tornata di secondo turno sia nei tabelloni maschili che femminili e nel mentre si chiudono anche i primi turni validi per i tornei di doppio. Tanta Italia quest’in: spicca il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che aprirà ildel Louis Armstrong Stadium. Inmaschile c’è spazio anche per Matteo Berrettini, che sarà il secondo match sul5 contro il francese Arthur Rinderknech, e per Matteo Arnaldi che incrocerà il francese Arthur Fils nel terzo match del10. Saranno preceduti da Lucia Bronzetti, che se la vedrà con la tedesca Eva Lys, mentre sul17 Martina Trevisan affronta Marketa Vondrousova. I piatti forti ...

Interviste Tennis Gli Usrappresentano per il tennis uno dei momenti più attesi, assieme agli altri tre slam presenti in. Flushing Meadows è presa d'assalto in questo periodo da migliaia di tifosi, che ...InfineSkiff Under 17, i più grandi (16 timonieri in gara): qui in testa ci sono due ragazze, ... conta oltre 2000 soci che ogni anno danno vita a undi appuntamenti molto partecipato e ...Gli USGli US2023 sono il quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione ... che ieri ha vinto la sua prima partita incontro Dominik Koepfer in soli 60 minuti di gioco. ...

Us Open 2023, tabellone, calendario, date, orari Today.it

Gli Us Open rappresentano per il tennis uno dei momenti più attesi, assieme agli altri tre slam presenti in calendario. Flushing Meadows è presa d’assalto in questo periodo da migliaia di tifosi, che ...Al secondo turno sarà derby tra di loro. Lo US Open è in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky BERRETTINI E ARNALDI AL 2° TURNO - I RISULTATI DI OGGI Inizia senza difficoltà lo US ...