Calendario Napoli Champions League 2023 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilcompleto, gli, ile le dirette tv delle partite delnella. A Montecarlo è andato in scena l’attesissimo sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea per club con i campioni d’Italia di Rudi Garcia che, dopo i quarti di finale raggiunti nella scorsa stagione, vogliono provare a spingersi ancora più avanti. Ilera inserita in prima fascia in quanto testa di serie ed ha preso Real Madrid, Braga e Union Berlino. ILDELLADELGIRONE CREAL MADRID BRAGA UNION BERLINO Ilcompleto verrà stilato dalla ...