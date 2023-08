Calendario Europei equitazione 2023 oggi | orari 31 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023), giovedì 31, alle ore 13.15, all’Ippodromo di San Siro a Milano proseguiranno glidi salto ostacoli dell’, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: si proseguirà col 1° round dellaTabella C con ostacoli alti 1.60 metri. Al termine del secondo round, che si disputerà domani, si assegneranno i tre pass olimpici per le squadre meglio classificate non ancora qualificate. Il titolo a squadre (con annesse carte olimpiche) verrà assegnato domani, venerdì 1° settembre.il primo azzurro insarà l’individualista sarà Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof, mentre l‘Italia, sesta dopo la prima competizione di ieri, schiererà nell’ordine Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, ...