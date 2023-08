Calendario Diamond League atletica Zurigo 2023 oggi | orari 31 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023)giovedì 31(a partire dalle ore 18.22) va in scena la quartultima tappa della, il massimo circuito internazionale dileggera. Dopo gli avvincenti Mondiali di Budapest, la competizione riparte con il tradizionale appuntamento di(Svizzera). Si preannuncia una serata decisamente frizzante con tantissimi big pronti a rimettersi in gioco dopo la rassegna iridata, tutti desiderosi di fornire uno spettacolo degno di nota in terra elvetica. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 18.20 L’Italia vuole continuare a sognare in grande con Gianmarco Tamberi. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto è atteso da una nuova sfida con il qatarino Mutaz Essa ...