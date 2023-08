Calendario Champions 2023 2024 | Quando e Dove Vedere il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 31 agosto 2023) IldelinLeague per la stagione. Date, orari e dettagli su come ele partite. NOTIZIE CALCIO. Dopo una stagione 2022/da incorniciare, che ha visto ilarrivare per la prima volta ai quarti di finale dellaLeague e vincere lo Scudetto, la squadra partenopea è pronta per una nuova avventura europea sotto la guida di Rudi Garcia. Cambi in Panchina e Rosa Con l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia, ilpunta a confermarsi e, perché no, a superare i risultati della scorsa stagione. Nonostante la partenza di Kim verso il Bayern Monaco, il team può ancora contare su pilastri come Di Lorenzo, Kvara, ...