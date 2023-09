Calciomercato Serie A | gli affari UFFICIALI e le formazioni tipo

...deled era chiaro che, entro domani sera, andava trovata una soluzione che potesse accontentare sia il club piemontese che il giocatore, desideroso di rimanere in Italia, inA, ad ...Bonucci -.itLeonardo Bonucci si accasa all'Union Berlin, manca l'ufficialità ma è ... La certezza è che LB19 lascia laA e riparte dalla Bundesliga. Pochi i tifosi ad attenderlo a ...Le ultime diinA e non solo. Le operazioni di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre: ecco le trattative di giovedì 31 agosto 2023 in tempo realeÈ iniziato il countdown per la fine del ...

Calciomercato Serie A, caccia al colpo last minute: la situazione squadra per squadra la Repubblica

Hatayspor e Gaziantep, squadre delle città colpite dal sisma di febbraio, sono tornate a disputare la nuova stagione del campionato in Turchia dopo il ritiro obbligato a seguito del terremoto ...Il colombiano avrebbe dovuto sottoporsi alle visite di rito nella giornata di oggi, 31 agosto, ma tutto è rimandato a venerdì ...