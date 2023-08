Calciomercato Milan – Pedullà | “Ecco cosa è cambiato nell’affare Taremi”

Commenta per primo Sembrava sempre più vicina l'assenza di Paulo Dybala per la sfida dell'Olimpico di domani sera, ore 20.45, contro ile valida per la terza giornata di questo campionato. Gli esami a cui era stato sottoposto l'argentino - problema all'adduttore contro il Verona - non avevano rilevato alcuna lesione ma il numero ...Ilnon intende farsi prendere per la gola, è convinto di aver fatto un passo in avanti, alzando la sua proposta. Ora non è disposto a nuovi rilanci. Al momento Taremi ha ottime chance di ...Commenta per primo Ilnon ha nessuna intenzione di vendere Rade Krunic , nonostante siano arrivate diverse offerte. I rossoneri sono pronti a blindarlo con il rinnovo di contratto e l'adeguamento dell'ingaggio non ...

Sono quattro le formazioni italiane presenti e interessate a scoprire le rispettive avversarie: Napoli, Lazio, Inter e Milan che – in ordine di classifica – hanno conquistato tramite il campionato l’a ...L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia del big match dell'Olimpico contro i giallorossi con un occhio al mercato: "Taremi Domani sera vedremo" ...