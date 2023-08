Calciomercato Milan – Di Marzio | “Taremi nodo su commisioni e stipendio”

Trent'anni fa, come si faceva a non acconsentire aldi Berlusconi, per Lentini Più o meno lo stesso ritornello ascoltato per Bremer alla Juve, pochi mesi fa. Stavolta però era diverso, perchè ...La massima competizione europea scalda i motori per l'edizione 2023/24 che vedrà tra le protagoniste anche Napoli, Lazio, Inter e. Il presidente Ceferin (LaPresse) ". ItTra le ...Kostic (LaPresse) -.itA Napoli Lindstrom, mentre ilè alle prese con un braccio di ferro con il Porto per Taremi, per chiudere in bellezza l'estate. Chi appare immobile è, invece, ...

MILANO (ITALPRESS) – Idee chiare per Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia del match di campionato contro la Roma all’Olimpico.Ecco il calciatore spagnolo, Morata, per la Juventus di Allegri. La scelta è stata presa: addio all'esterno serbo ...