Calciomercato Inter | doppio colpo vicinissimo per i meneghini

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il mese di agosto s’avvia a mandare i titoli di coda, le prime partite della Serie A 2023/2024 continuano a sorprendere e le trattative non s’arrestano. Tramite acquisti, cessioni, prestiti e rinnovi i migliori club stanno avendo la possibilità di limare gli ultimi dettagli in vista delle prossime partite di campionato. Molte pratiche iniziate nelle settimane precedenti ottengono l’agognato lieto fine, soltanto negli ultimi giorni. Ne è un esempio ildell’, infatti isarebberoessati ad un. Scopriamo insieme chi sarebbero i protagonisti di queste contrattazioni last minute.: ci sono le condizioni per un? La sessione estiva di mercato della ...

Pavard, nuovo difensore dell'(LaPresse) -.itPer noi è uno dei top, non un super top come Di Lorenzo, Theo Hernandez e Dimarco (non essendo neanche un esterno), ma perfettamente ...... e hanno condiviso per un breve periodo, nella stagione 2020/21 , anche la maglia dell'prima ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiCome cambia la formazione della Roma ......Sazonov è del Torino: gli acquisti ufficiali in A Sazonov è un nuovo difensore del Torino, Jackson Tchatchoua va al Verona. Ufficiale l'arrivo al Cagliari di Petagna dal Monza. L'...

Calciomercato Lazio, l'Inter piomba su pallino di Sarri per il centrocampo Lazio News 24

Segui il sorteggio della fase a gironi della competizione europea più importante a livello di club. Controlla i canali e gli orari in tv ...Il calciomercato del Torino non è ancora chiuso, i granata sono pronti a regalare ad Ivan Juric un nuovo attaccanteContentsIl calciomercato del Torino non è ancora chiuso, i granata sono pronti a rega ...