Ora è ufficiale e l'AS Roma lo annuncia sul suo sito: Romelu Lukaku è giallorosso a tuttieffetti. Come evidenzia un comunicato sulla home page della società, resterà nella Capitale almeno fino al 30 giugno. "L'accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha ......dalla chiusura della Juventus ha fatto un solo acquisto Timothy Weah e un paio di cessioni Nicolò Rovella alla Lazio e Marley Akè all'Udinese entrambe in prestito, per chiudere con...Lo corteggiava la Roma, proprio nella sessione diche sarà determinate per Riva. L'Italia in quel tempo era considerata quasi come una 'mecca' perstranieri, l'Eldorado, un Paese ...

Calciomercato, gli annunci social più assurdi WIRED Italia

Il giocatore del Torino sembrava essere davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta, adesso la trattativa è sfumata “Prima allenamento con la squadra dalle ore… Leggi ...Da chi tira in mezzo il film di Barbie a Holly e Benji, dalla citazione di Muschio Selvaggio a Ritorno al futuro: le idee più strane della campagna acquisti ...