Calcio | Udinese | tre acquisti last minute coi soldi di Beto

Manca solo l'ufficialità, ma l'sembra ormai aver messo a segno tre colpi last minute per garantire ad Andrea Sottil una rosa competitiva, sfruttando i soldi incassati dalla vendita di Beto all'Everton. Per la difesa è ......a Verona contro il Chievo con un gol di Caceres di testa e la seconda era in casa contro l', ... Ero rimasto male dopo Juve - Ajax ma questo è il, non si può sempre vincere né perdere. ...2023 - 2024 Serie B Squadra Palermo Mamadou Coulibaly è il calciatore che andrà a completare ... in passato ha giocato in A vestendo le maglie die Salernitana. Nella prima di campionato ...

Manca solo l'ufficialità, ma l'Udinese sembra ormai aver messo a segno tre colpi last minute per garantire ad Andrea Sottil una rosa competitiva, sfruttando i soldi incassati dalla vendita di Beto all ...Alla Dacia Arena per la terza giornata di Serie A si giocherà la sfida tra Udinese e Frosinone. I padroni di casa fino ad ora ha conquistato appena un punto, frutto di un pareggio e una sconfitta nell ...