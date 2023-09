(Di giovedì 31 agosto 2023) "Non credo che Mbappè e Haaland sognino di andare a giocare in Arabia" PARIGI (FRANCIA) - L'Arabia Saudita potrà attirare anche i grandi giocatori ma non potrà comprare un posto. ...

...ilcinese non si è sviluppato nè si sono qualificati ai Mondiali. Non è questa la via, devono lavorare sulla formazione di giocatori e allenatori ma comunque non è un mio problema"....Commenta per primo Aleksandersminuisce gli investimenti operati dai club sauditi e chiude le porte al possibile ingresso ... Risultato: ilcinese non si è sviluppato e la Nazionale non si ...... AleksanderIl presidente Uefaha parlato a L'Equipe del nuovo format che ci sarà ... Si sbagliano " Chi dice questo non capisce nulla di. Questo non ha nulla a che fare con la ...

Calcio: Ceferin 'Club sauditi nelle coppe Solo squadre europee' Tiscali

'Non credo che Mbappè e Haaland sognino di andare a giocare in Arabia' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - L'Arabia Saudita potrà attirare anche i ..."Solo i club europei possono partecipare alla Champions League, all'Europa League e alla Conference League". Lo ha ribadito Aleksandar Ceferin, ...