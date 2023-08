Cala il sipario sul XIV ARTango&Jazz Festival

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 31 agosto 2023) IGLESIAS – Dopo il grande successo dei concerti precedenti,ilsulla rassegna concertistica ARTango&Jazz, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Il 2 settembre è in programma un evento originalissimo e straordinario in sinergia tra musica e territorio. A Iglesias, nel suggestivo scenario di particolare pregio architettonico di Pozzo Sella nella Miniera di Monteponi, alle ore 21 andrà in scena il concerto di punta della stagione 2023: “Le otto stagioni. Vivaldi e Piazzolla”. A interpretare “Le otto stagioni” saranno due prestigiosi solisti: il bandoneonista Fabio Furia e il violinista Ettore Pellegrino accompagnati dall’Orchestra Anton Stadler. L’evento, inizialmente previsto nell’eclatante piazzale della Grotta S. Barbara ha subito ...