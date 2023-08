Caivano e i social Dove la bomba sociale è già esplosa

- - > Leggi Anche Michael Zanera, l'operaio travolto da un treno a Brandizzo (Torino) sui: '... 'Ladro sì, ma con un cuore' 30/08/23 Fotogallery - Corteo antistupro a: in piazza solo 200 ...Commenti Servono fondi e più educazione: i progetti che mancano per led'Italia Nell'ultimo ... In queste ore suisono stati scritti diversi messaggi violenti e sono state rivolte minacce ...E' blindataoggi, giovedì 31 agosto, a poche ore dell'attesa visita di Giorgia Meloni, ieri raggiunta da minacceper via della contestata riforma del suo governo sul reddito di cittadinanza. Agenti ...

Il comune del napoletano si è letteralmente blindato per l’arrivo della premier, specialmente dopo le numerose minacce a mezzo social arrivate nei confronti della stessa Meloni. L’invito ufficiale a ...Treno investe cinque operai. Filca-Cisl: “Una strage senza precedenti” Cinque operai sono morti nel Torinese, travolti poco prima della mezzanotte di ieri da un treno sulla linea convenzionale Torino- ...