... poi, c'è chi la accusa di fare 'l'ennesima passerella', e consiglia agli abitanti didi "...al governo ' finora non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalle figure di riferimento - ha...'In un territorio come, dove un quinto della popolazione è rappresentato da bambine, ... in questi territori, sono impegnati al fianco dei minorenni", haMilano.In un territorio come, dove 1 quinto della popolazione è rappresentato da bambine, bambini ... in questi territori, sono impegnati al fianco dei minorenni', haRaffaela Milano.

Caivano, concluso l'incontro tra Meloni e don Maurizio Patriciello anteprima24.it

La foto scattata da Tuttoscuola: il sistema scolastico del comune è composto da 29 scuole, tra statali e paritarie. Il tempo pieno è maggiore del resto della Campania, ma molto sotto la media nazional ...(LaPresse) Nel giorno della visita della premier Meloni al Parco Verde di Caivano, l'avvocato Angelo Pisani, legale di una delle due piccole vittime degli stupri che hanno indignato tutto ...