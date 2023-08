Cagliari | Ranieri | 'Petagna? Voglio sfruttare le sue caratteristiche'

...di Thiago Motta rispecchia molto il modo di giocare del suo allenatore - ha spiegato- : ... indimenticato attaccante deldella stagione 1982 - 83: "Non sappiamo cosa può passare nella ...'Dobbiamo fare la stessa partita di Torino, con determinazione e volontà, sapendo soffrire perché ci faranno soffrire'. Claudio, allenatore del, presenta così in conferenza stampa la sfida contro il Bologna in programma sabato. Tra i possibili esordienti, anche Petagna , ufficializzato nella giornata di ieri: ......- dobbiamo salvaguardarlo e poi toccherà a me allenarlo nel miglior modo possibile". Non poteva mancare da parte del mister un ricordo di Victorino, indimenticato attaccante del...

E’ in programma per le ore 18:30 di sabato 2 settembre la partita tra il Bologna di Thiago Motta ed il Cagliari di Claudio Ranieri. La sfida andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara per la seco ...Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Claudio Ranieri trova dal Monza l’attaccante che cercava, con caratteristiche differenti da tutte le altre punte presenti in rosa.