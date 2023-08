Cagliari | Ranieri | «Petagna titolare? Parlerò con lui | oggi si è allenato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Claudiore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di sabato contro il Bologna Claudiore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di sabato contro il Bologna. INTER – «Questione di testa, errori che abbiamo fatto, sapevamo i loro movimenti ma ci hanno sorpreso. In A se fai un errore lo paghi e abbiamo pagato».– «con lui,si è, vedremo cosa mi dice. Si èbenissimo, ha giocato solo al Torneo Berlusconi. Sa tenere palla, salta bene di testa e sa far giocare bene i compagni e può giocare con tutti i nostri attaccanti». BOLOGNA – «Gara difficile, sanno tenere la palla. ...