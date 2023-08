Bus a Firenze | dal 1° settembre attivo nodo di interscambio in viale Guidoni

(Di giovedì 31 agosto 2023) I passeggeri dei bus potranno salire sulla linea 2 della tramvia per raggiungere il centro, arrivando in piazza dell'Unità italiana

Circa duemila i supporter della squadra viennese arrivati per sostenere la squadra nel ritorno di Conference LeagueA regime 280in meno al giorno sulla viabilità cittadina. Ecco tutte le novità... in modo che gli utenti provenienti da Pisa possano utilizzareo tramvia per raggiungere. Come pure progetteremo, nel tratto tramviario che interessa Sesto Fiorentino, una fermata all'...

Tifosi del Rapid a Firenze: trasferiti con i bus allo stadio. Elicottero sulla città LA NAZIONE

I passeggeri dei bus potranno salire sulla linea 2 della tramvia per raggiungere il centro, arrivando in piazza dell’Unità italiana ...Sarà attivo a Firenze da domani, venerdì 1 settembre, il terzo nodo di interscambio inserito nel progetto di riorganizzazione della rete del trasporto ...