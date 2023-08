Buon compleanno a Rania di Giordania | 53 anni m

Leggi su amica

(Di giovedì 31 agosto 2023) Oggi, 31 agosto,dicompie 53. Unnon a cifra tonda ma che la regina sicuramente si ricorderà per sempre. Il primo da suocera, è vero. Ma anche il primo in cui può permettersi di tirare un sospiro di sollievo pensando al futuro che verrà. Il suo e quello della sua famiglia. Di conseguenza, anche quello dei suoi sudditi.di: undi bilanci Classe 1970,diè sempre stata la protagonista indiscussa nella royal family giordana, molto più al centro dell’attenzione mediatica rispetto al marito, re Abdallah. Negli ultimi mesi, però, tante cose sono cambiate. In meglio. E ...