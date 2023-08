Buon compleanno a… Pablo Marí

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gli auguri didi oggi a, difensore spagnolo del Monza e con un passato all’Arsenal e all’Udinese Oggicompie 30 anni. Nato a Valencia, ha girato il mondo prima di trovare casa sua in Italia. Diverse città della Spagna, Olanda, una puntata in Brasile nel Flamengo, un’esperienza a Londra nell’Arsenal, infine l’arrivo da noi, prima all’Udinese e poi al Monza in prestito, con riscatto esercitato in automatico al momento del raggiungimento della salvezza. Probabilmente sarà inevitabile, in un giorno così importante che lo vede anche passare da una decina a un’altra, festeggiare e insieme riflettere anche solo per un attimo alla bruttissima avventura vissuta negli scorsi mesi. Uno di quegli episodi che ti mettono a dura prova facendoti ricordare la fragilità ...