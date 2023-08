Bugiardo seriale | la recensione | le bugie hanno le gambe corte?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ladi: nella commedia francese che arriva dal 31 agosto al cinema il protagonista è un generatore automatico di, ma la cosa gli si ritorcerà contro... Ricordate quando in Borotalco Carlo Verdone, nei panni del timido Sergio Benvenuti, si fingeva Manuel Fantoni e millantava conoscenze e imprese in tutto il mondo? In confronto al nostro Jérôme era una sorta di dilettante. Jérôme è il protagonista del film che vi raccontiamo nelladi, commedia francese che arriva dal 31 agosto al cinema, distribuita da Altre Storie con Minerva Pictures. Sì, Jérôme è qualcosa come un generatore automatico di. È come se le famose scuse di John Belushi nel suo celebre monologo sulle cavallette di Blues ...